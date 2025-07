Morte di Celeste Pin, disposta autopsia. Chiesti altri accertamenti

È stata disposta dalla procura l'autopsia per Celeste Pin, ex calciatore di 64 anni trovato senza vita lo scorso 22 luglio nella sua casa sulle colline di Firenze. Fin da subito era stato ipotizzato il gesto volontario, anche se non sono stati trovati biglietti di addio. Dopo il via libera della procura alla restituzione della salma venerdì scorso, l'ex moglie di Pin ha avanzato un esposto per omicidio contro ignoti, chiedendo di effettuare altri accertamenti. La restituzione è stata bloccata, così come il funerale, come riportato da Repubblica. È stata dunque disposta l'autopsia, come riferito dal Corriere Fiorentino: dall'ex moglie chiesti approfondimenti come esame tossicologico, sequestro del cellulare dell'ex giocatore della Fiorentina e sigilli all'abitazione.

