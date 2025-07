Notte di controlli a tappeto sul litorale Pisano, 4 denunce per guida in stato di ebbrezza e stupefacenti

Un'intensa notte di controlli straordinari da parte dei carabinieri sulle strade del litorale pisano, nelle località di Marina di Pisa e Tirrenia. L'operazione, mirata alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti e della criminalità diffusa spiega l'Arma, ha visto il coinvolgimento del Nucleo Operativo Radiomobile, delle Stazioni di Marina di Pisa, Tirrenia, Porta a Mare e il supporto del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di San Rossore (PI). Durante il servizio, sono state controllate 84 persone e 58 veicoli, anche con l'impiego di etilometri e drug test rapidi.

Quattro le persone denunciate per essere state trovate alla guida in stato di ebbrezza. In particolare un giovane italiano di 24 anni è risultato avere un tasso alcolico di 1,73 g/l: sorpreso in possesso di 11 grammi di hashish, si è rifiutato di sottoporsi agli esami per verificare l'uso di sostanze stupefacenti. Un 20enne, alla guida di un ciclomotore, è risultato avere un tasso alcolico di 1,91 g/l e sottoposto a drug test rapido, è risultato positivo ai cannabinoidi, rifiutando successivamente l'accertamento tossicologico in struttura sanitaria. Infine un uomo italiano di 29 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico di 1,35 g/l, stessa sorte per un 20enne italiano sorpreso alla guida di un'auto con un tasso di 0,94 g/l. In tutti i casi le patenti sono state ritirate ed i veicoli affidati a persone di fiducia. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e custodita in attesa di essere distrutta.