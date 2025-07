A Montespertoli 182 controlli e 10 sanzioni in 6 mesi: il bilancio degli ispettori ambientali

Servizio a pieno regime in questo primo semestre del 2025 da parte degli ispettori ambientali di Alia Plures, presente nel comune di Montespertoli da novembre dello scorso anno. Da gennaio a giugno hanno effettuato 182 controlli, ispezionato 365 sacchi di rifiuti e cumuli abbandonati ed elevato 10 sanzioni, con un’incidenza del 5,5% sul totale dei controlli fatti. Le violazioni più frequenti riguardano conferimenti errati e abbandoni su suolo pubblico, fenomeni che, se non contrastati, compromettono decoro, igiene e qualità ambientale.

Gli ispettori ambientali hanno compiti cruciali: educare i cittadini a differenziare i rifiuti, informarli su come effettuare i corretti conferimenti, eseguire controlli attraverso sopralluoghi e pattugliamenti, ma anche con i più moderni mezzi di videosorveglianza mobile e perfino con l’utilizzo di auto-civetta, oltre a sanzionare i comportamenti contrari ai regolamenti, qualora vi si imbattano nel corso della loro capillare attività.

‘Il lavoro degli ispettori ambientali rappresenta uno strumento concreto di contrasto al degrado e di promozione del rispetto dell’ambiente,’ dichiara Lorenzo Perra, presidente di Alia Plures. ‘I risultati raggiunti a Montespertoli in pochi mesi dimostrano che la collaborazione tra amministrazione, cittadini e gestore può generare cambiamenti tangibili e positivi per tutta la comunità.’

‘Gli ispettori ambientali collaborano quotidianamente con lo staff del Comune di Montespertoli per monitorare il territorio. Prestano attenzione ai punti più soggetti ad abbandono, li ispezionano e puntualmente danno riscontro all’amministrazione: si tratta di un servizio molto utile per sanzionare chi deturpa il territorio abbandonando rifiuti. Questo lavoro spesso passa sotto silenzio, ma si tratta di una attività che ci vede fortemente coinvolti e che stiamo affinando giorno dopo giorno per tutelare l’ambiente, scoraggiare i comportamenti scorretti e prevenirne di ulteriori a tutela del nostro paesaggio. Su questo tema le nostre parole d’ordine sono ‘vigilanza costante’ e contiamo di migliorare sempre di più’, commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Montespertoli.

Nel comune di Montespertoli gli ispettori ambientali intervengono secondo tre progetti, condivisi con l’amministrazione comunale: ‘Montespertoli pulita’, ‘Pronto intervento ambientale’ e ‘Controlli antidegrado’. Il maggior numero di interventi nel semestre (97 in totale) è legato al progetto ‘Montespertoli pulita’, che ha permesso di ispezionare 159 sacchi di rifiuti abbandonati ed analizzare gli errati conferimenti porta a porta; per il ‘Pronto intervento’ sono, invece, 69 i controlli effettuati su 179 sacchi, a seguito di segnalazioni pervenute da amministrazione comunale, Polizia Municipale, cittadini e segnalazioni attraverso altri canali (Aliapp oppure call center) che comportano un intervento tempestivo da parte degli ispettori. A seguito di un esiguo numero di segnalazioni, si evidenzia, inoltre, che sono stati effettuati pochissimi “controlli antidegrado” nel centro storico - 3 con 4 sacchi di rifiuti ispezionati da novembre 2024 a giugno di quest’anno- , indice di una alta attenzione, da parte dei cittadini, per la cura e il rispetto dell'ambiente, soprattutto nel centro storico cittadino.

Le sanzioni economiche variano da una cifra minima di 120 euro (per il mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti in maniera differenziata) ad un massimo di 300 euro, per abbandono di rifiuti sul territorio.

