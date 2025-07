Attraversamenti pedonali luminosi e nuova viabilità a Villanuova, Santa Maria e Fontanella

Viaggiare in sicurezza per Empoli, soprattutto per i pedoni che frequentano i quartieri e le frazioni della città, anche tramite piccole operazioni che si dimostrano significative nella vita di tutti i giorni. Questo il filo logico degli interventi terminati negli scorsi giorni a cui l'assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Simone Falorni, ha assistito durante un sopralluogo.

Sono conclusi i lavori alle canalette di raccolta acque del sottopasso ferroviario di via Fabiani-via dei Cappuccini, di cui era stata data comunicazione per il cambio di viabilità.

Andando verso le frazioni, a Villanuova lungo via Piovola è stato posizionato un attraversamento pedonale luminoso (con lampioni, segnaletica verticale e segnali luminosi) all'angolo con via Montale, in uscita dal centro abitato. Una richiesta spinta da tempo dai residenti per allertare gli automobilisti del passaggio pedonale.

Torniamo alla viabilità: sono conclusi gli interventi per creare il senso unico sul tratto di via Brunelleschi, da via Duprè verso via Signorini, in zona Santa Maria. Anche questo è il primo di una serie di interventi, legati a ordinanza specifica, per rendere più sicure le strade empolesi in base a tutte le conformazioni.

Infine sono stati inseriti due nuovi archetti parapedonali sul camminamento interno al centro abitato di Fontanella lungo la Senese Romana, per un transito sicuro dei pedoni verso il Ceppo della Memoria.

"Quelli di oggi sono interventi a tutto tondo per quanto riguarda viabilità e mobilità dei cittadini di Empoli - spiega l'assessore Simone Falorni -, e fanno seguito ad alcune segnalazioni dei cittadini, penso ai parapedonali o agli attraversamenti luminosi. In futuro arriveranno altre ordinanze per modificare la viabilità su via Signorelli e via Reni a Santa Maria e l'area di via Marzabotto a Ponte a Elsa, come da richieste dei residenti. Per altri attraversamenti luminosi sono in programma nelle prossime settimane interventi su viale delle Olimpiadi davanti la piscina comunale di Serravalle e in via della Motta a Pagnana davanti la scuola".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate