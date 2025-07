Beko, firmato il memorandum sulla formazione dei lavoratori del sito senese

Nella delicatissima partita della Beko di Siena, Regione, organizzazioni sindacali di categoria e Rsu aziendale provano ad anticipare i tempi, in vista di un prossimo rilancio del sito, tracciando le linee fondamentali di un pacchetto straordinario di formazione finanziato interamente con risorse regionali.

È il senso del memorandum firmato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati al termine della riunione del tavolo regionale di crisi coordinato da consigliere del presidente Giani per le vertenza aziendali Valerio Fabiani.

“Il primo asset da tutelare in vista di un progetto di reindustrializzazione sono i lavoratori e le lavoratrici – spiega Fabiani – per questo abbiamo voluto mettere nero su bianco un progetto di percorsi formativi che sarà completamente sostenuto dalla Regione”. “Il pacchetto – aggiunge Fabiani – interverrà su più fasi e ha come obiettivo rafforzare le competenze dei lavoratori della Beko di fronte ai piani di sviluppo che metteranno in campo i futuri investitori”.

La firma odierna segna un ulteriore passaggio di avvicinamento all’incontro fissato al Mimit il prossimo 30 luglio. .

“Sulla Beko occorre tenere alta l’attenzione e serve l’impegno di tutti gli attori coinvolti, perché la vertenza si potrà dire chiusa solo quando sarà maturato un concreto progetto di reindustrializzazione”, conclude Fabiani, che rivolge un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori di Beko Siena, perché “senza la loro battaglia non sarebbero arrivati i primi importanti risultati raggiunti dopo l’apertura della crisi”, come l’Accordo quadro e l’acquisizione dell’immobile da parte dell’Inivitalia.

