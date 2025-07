Bus notturno Pisa-Litorale, il Comune ha l'ok da AT

A seguito delle numerose richieste pervenute da cittadini e famiglie pisane, che lamentavano la carenza di un servizio serale e notturno in grado di consentire ai ragazzi di poter rientrare a Pisa da Tirrenia con i mezzi pubblici, l’Amministrazione Comunale di Pisa ha chiesto l’attivazione di corse supplementari serali e notturne della Linea 20 tra il Litorale e la città, ottenendo risposta positiva da parte di Autolinee Toscane. Il servizio entrerà in funzione nei fine settimana a partire dal 1 di agosto, con due corse di andata e ritorno tra Pisa e Tirrenia, con estensione fino a Calambrone.

Le nuove corse garantiranno un collegamento notturno nei giorni festivi e prefestivi, con partenze da Pisa alle 23:30 e 00:40, e ritorno da Tirrenia a mezzanotte e alle 1.15 (con partenza dell’ultima corsa da Calambrone alle ore 23.53). L’iniziativa è stata pensata per favorire il rientro in sicurezza dal litorale, ridurre l’uso dell’auto e venire incontro a un’esigenza concreta di mobilità serale da parte dei numerosi giovani che frequentano in estate il Litorale.

«Abbiamo raccolto e ascoltato con attenzione le richieste dei cittadini, soprattutto giovani e famiglie, che nelle settimane scorse avevano segnalato la difficoltà di tornare in città dal litorale in orario notturno, utilizzando il trasporto pubblico – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli –. Con tempestività ci siamo attivati per dare una risposta concreta, ottenendo in tempi rapidi la disponibilità da parte di Autolinee Toscane, che ringraziamo. È un risultato che dimostra come l’Amministrazione sia sempre in ascolto delle richieste dei cittadini e pronta ad agire per migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei nostri concittadini, con particolare attenzione alle esigenze delle fasce più giovani della popolazione, che devono essere agevolate nell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, in modo da contribuire a ridurre il traffico di auto private e garantire più sicurezza al momento del rientro».

«Come Amministrazione Comunale - aggiunge l'assessore Dringoli – ancora una volta abbiamo fatto il possibile, insieme ad Autolinee Toscane, per accontentare gli utenti e rispondere alle esigenze dei cittadini, soprattutto dei più giovani. Ci auguriamo che al soddisfacimento della domanda segua un comportamento dei ragazzi che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, sia nelle ore diurne che in quelle serali, sempre improntato al rispetto delle regole e della sicurezza dei passeggeri. Purtroppo, viste le ripetute segnalazioni da parte del personale di Autolinee Toscane in merito ad episodi di vandalismo e comportamenti incivili, ci uniamo alla richiesta di Autolinee Toscane di chiedere alla Questura di Pisa un’intensificazione dei controlli, in particolare nelle fasce orarie interessate dal servizio serale e notturno in rientro dal Litorale, in modo da prevenire ulteriori episodi che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e del personale viaggiante».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

