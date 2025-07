L'ex arbitro empolese Pinzani lavorerà con la Lazio

Riccardo Pinzani, ex arbitro originario di Empoli, proseguirà la sua avventura nel mondo del calcio e si legherà alla Lazio. Classe 1978, empolese doc, Pinzani sarà club referee manager nella Lazio, ovvero la figura di riferimento per la gestione dei rapporti con il mondo arbitrale e per il supporto tecnico-regolamentare alla prima squadra. Si tratta di una mansione che molte squadre assegnano a ex fischietti.

Ex arbitro CAN A e B per undici stagioni, Pinzani ha maturato una solida esperienza ai massimi livelli del calcio italiano, operando anche in qualità di VAR e arbitro addizionale. È stato anche coordinatore nazionale della Commissione AIA per la formazione degli addetti agli arbitri.

"Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita organizzativa della struttura sportiva biancoceleste, con l’obiettivo di rafforzare il presidio tecnico e istituzionale sulle dinamiche arbitrali, offrendo un supporto costante allo staff tecnico, alla dirigenza e alla squadra su regolamenti, interpretazioni e prassi operative" si legge nel comunicato della Lazio.

Curiosamente Pinzani alla Lazio troverà un ex empolese come Maurizio Sarri. Inoltre Pinzani ha esordito come direttore di gara in Serie A in una sfida che vedeva in campo il Siena e, appunto, la Lazio.

