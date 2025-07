Fusione Siena-Santa Croce, la Curva Parenti non ci sta: "Cancellata la nostra passione"

Lupi Santa Croce e Emma Villas Siena sono ora una realtà pallavolistica unica. La Curva Parenti, cuore del tifo santacrocese, ha deciso di rendere nota la sua posizione in merito alla collaborazione.

"Non possiamo accettare, a livello emotivo e identitario, che questo connubio porti alla sparizione del nome, dei colori e dell'anima della pallavolo santacrocese" si legge nella nota.

E ancora: "Il nostro tifo, la nostra voce, la nostra passione non possono essere trasferiti o assorbiti. Il cuore della Curva Parenti batte solo per i Lupi di Santa Croce. Una storia che non può essere cancellata, modificata o mescolata. Hanno cancellato la nostra passione. Per questo motivo, la Curva Parenti prende le distanze di questa nuova realtà sportiva e annuncia una pausa dal tifo organizzato, che durerà finché la pallavolo – a qualunque livello – tornerà a portare con orgoglio il nome di Santa Croce, i suoi colori e i suoi valori".

Sempre la Curva Parenti: "Inoltre, chiediamo che il Memorial Parenti non venga più associato al nome di Giancarlo Parenti, figura simbolo della tifoseria e della pallavolo santacrocese. Senza una squadra che porti il nome di Santa Croce, quel torneo non può continuare con quel nome. Cambiarlo sarebbe un atto di rispetto".

Infine, la Curva Parenti precisa: "All0interno della curva ognuno è libero di fare la propria scelta. Nessuno è obbligato a condividere il dissenso espresso in questo comunicato: chi vorrà continuare a seguire e sostenere la nuova squadra, potrà farlo nel pieno rispetto reciproco. E con lo stesso rispetto per chi ha fatto altre scelte, noi restiamo fedeli alla nostra identità. Perché si può cambiare tutto… ma non il cuore di un tifoso, o meglio, di un ULTRAS".