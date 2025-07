Giornalismo di pace, all'Università di Pisa il primo corso di alta formazione in Italia

Il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP) dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Gruppo Umana Solidarietà (GUS) e con la Casa delle Agriculture, ha aperto le iscrizioni al nuovo Corso di Alta Formazione “Giornalismo di pace: dalla teoria alla pratica”. Si tratta della prima esperienza formativa di questo tipo in Italia.

Il Corso è gratuito, si avvale del patrocinio della Rete delle Università Italiane per la Pace e si inserisce nelle attività del Progetto GEA – Global, Green, Generative and Equal Educational Activities, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

La formazione si ripete in tempi diversi su due sedi. Nei giorni 29, 30 e 31 agosto 2025 16 ore di lezione si svolgeranno a Castiglione d’Otranto (LE), mentre nei giorni 26 settembre, 3, 10 e 17 ottobre 2025, 17 ore di lezione si svolgeranno a Pisa.

La formazione è rivolta a giornalisti/e, foto e video-reporter, documentaristi/e, operatrici e operatori dell’informazione, addetti/e stampa e comunicazione di organizzazioni non governative, studiosi/e, studenti e studentesse interessati/e.

Il Corso ha ottenuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) l’accreditamento di sei eventi formativi tra quelli inclusi in programma: tre presso la sede di Castiglione (11 CFU totali) e tre presso la sede di Pisa (9 CFU totali). L’iscrizione a questi eventi, da parte di giornalisti/e iscritti all’Ordine, dovrà avvenire attraverso il portale dedicato. Per i sei eventi formativi accreditati dal CNOG, il CISP raccoglierà esclusivamente le iscrizioni dei non giornalisti.

La domanda di ammissione va presentata al CISP entro e non oltre il 22 agosto 2025 per gli eventi formativi presso la sede di Castiglione d’Otranto ed entro e non oltre il 20 settembre 2025 per gli eventi formativi presso la sede di Pisa.

Presentazione e obiettivi

Il Corso di Alta Formazione del CISP nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo dei media in uno scenario complesso segnato da crisi globali di natura ambientale, sociale, democratica e geopolitica. Il corso propone un modello di giornalismo di pace, che non solo rispetta i principi deontologici della professione, ma contribuisce attivamente alla comprensione delle cause profonde dei conflitti e alla loro trasformazione nonviolenta. Attraverso strumenti teorici e pratici, si invitano i professionisti dell’informazione a ripensare ogni fase del proprio lavoro: dalla scelta delle notizie all’uso del linguaggio, dalla selezione delle fonti alla relazione con i territori, promuovendo un’informazione più giusta, inclusiva e capace di costruire coesione sociale.

Programma dettagliato, modalità di iscrizione e di certificazione sono consultabili sulla pagina web del Corso.

Per informazioni:

Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa

Via del Collegio Ricci, 10 - 56126 Pisa

Tel. 050 2211200 (orario 8-13, escluso il mese di agosto)

E-mail: segreteria@pace.unipi.it

Federico Oliveri, Responsabile Scientifico del Corso di Alta Formazione

E-mail: federico.oliveri@cisp.unipi.it

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa