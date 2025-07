Giovanni Corbinelli ancora pilastro dell'Abc Solettificio Manetti

Esperienza e spirito di appartenenza. Giovanni Corbinelli si appresta a vestire la maglia dell’Abc Solettificio Manetti per la sesta stagione consecutiva. Capacità realizzative, unite ad una ormai consolidata maturità tecnico-tattica, rappresentano i marchi di fabbrica di uno dei pilastri dell’Abc targata Paludi.

“Ci apprestiamo ad iniziare una stagione diversa sotto tanti punti di vista, ma anche ricca di nuovi stimoli – racconta Giovanni -. Consci degli errori commessi lo scorso anno, sarà importante trasformare fin da subito la delusione e la rabbia in energia positiva. Credo che i presupposti ci siano tutti, ma ovviamente starà a noi trovare il giusto amalgama di squadra per far bene e vincere le partite”.

LA CARRIERA

Guardia classe ’97, in gialloblu nasce e cresce svolgendo tutto il percorso nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra. Nell’estate 2018 la chiamata della Stella Azzurra, in serie B, cui segue la stagione in maglia Use Empoli nella stessa categoria, prima della nuova partenza, stavolta direzione Pescara, in serie C. Poi, nell’estate 2020, il ritorno a Castelfiorentino, per indossare di nuovo quella maglia che non lascerà più.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

