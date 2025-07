Il comico Stefano Santomauro in scena a Ponte a Egola per il progetto Piazze Partecipate

Giovedì 31 luglio alle 21:30, in via Rio Monsone, al Campo da Basket e da Calcio all’aperto, a Ponte a Egola Stefano Santomauro andrà in scena con Happy Days, uno spettacolo comico e brillante che parla di felicità, nel periodo meno felice della storia.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, si inserisce e apre gli eventi dell’azione “L’arte dialoga con la piazza” del progetto Piazze Partecipate del Comune di San Miniato, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito Pr Fse+ 2021-2027, Priorità 3 "Inclusione Sociale" e parte del programma Giovanisì - Regione Toscana. Le attività sono realizzate dal Teatrino dei Fondi.

Le arti performative nell’ambito di questi interventi diventano strumenti per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzare il senso di comunità e mettere in atto processi in grado di favorire l'inclusione sociale, sostenere il presidio del territorio e migliorare la sicurezza.

Happy days è uno spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Stefano Santomauro, noto comico toscano, con la collaborazione ai testi di Daniela Morozzi e Marco Vicari, che prende spunto dalla “Classifica dei paesi più felici al mondo”, ovvero dal fatto che secondo le Nazioni Unite i paesi più felici sono quelli del Nord Europa, i quali, per l’ennesimo anno consecutivo, si aggiudicano i primi posti della graduatoria. Tra tisane alla malva e maglioni con le renne, trucchi per dormire 8 ore a notte, cibo bio e centrifugati imbevibili, Stefano Santomauro dà il meglio di sé con un monologo esilarante, leggero e profondo, cinico e sincero, dando vita a racconto inadeguato di chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci. Sul palco l’attore ha la capacità di fare immaginare vividamente agli spettatori gli episodi che racconta, trasportandoli in momenti diversi della sua vita.

Il progetto Piazze partecipate, che è iniziato i primi di luglio e si concluderà a novembre, prevede un percorso di attività culturali e azioni di inclusione e presidio sociale nelle aree periferiche del territorio di San Miniato, che vedano la partecipazione attiva delle comunità di riferimento, con particolare riferimento alle nuove generazioni e alla popolazione anziana, attuando al contempo campagne di sensibilizzazione volte a promuovere la sicurezza e la legalità.

"Con lo spettacolo Happy Days di Stefano Santomauro, organizzato il prossimo 31 luglio a Ponte a Egola nell’ambito del progetto "Piazze Partecipate", diamo un segnale chiaro: l’arte può e deve essere uno strumento di coesione, partecipazione e rinascita degli spazi comuni – dichiara l’assessore alla cultura, Matteo Squicciarini -. Il campo da basket accanto alla palestra Mannucci, luogo vissuto dai più giovani ma che rischia di essere "senz'anima",

torna a vivere grazie al teatro. È un primo passo, certo, ma fondamentale. Perché restituire anima ai luoghi significa restituire valore alla comunità. Questo è un percorso che, insieme al Teatrino dei Fondi, grazie alle risorse messe in campo come Comune di San Miniato accanto a quelle della Regione Toscana, vogliamo continuare a costruire con impegno e passione".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

