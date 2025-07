Il consiglio comunale di Cascina dice sì allo scioglimento della Società della Salute

Con 20 voti favorevoli (Pd, Una Città in Comune Cascina, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d’Italia), il consiglio comunale di Cascina ha dato indirizzo favorevole allo scioglimento del consorzio Società della Salute Zona Pisana, con possibile avvio seguente della fase liquidatoria. Una scelta che parte dalla presa d’atto dell’impossibilità di prosecuzione di gestione delle attività attraverso il consorzio, a causa prevalentemente della mancata copertura della perdita derivante dall’annualità 2023, della conseguente mancata approvazione del bilancio di previsione 2025 e della decisione del Comune di Pisa di recedere dal consorzio. “Il Comune di Cascina ha creduto fino all’ultimo nelle possibilità di prosecuzione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali con la Società della Salute – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Il quadro che si è creato nell’ultimo biennio ha però portato alla decisione di andare allo scioglimento del Consorzio. Non si tratta di una scelta facile, che apre un percorso di ridefinizione della gestione dei servizi. I Comuni della SdS Pisana, con l’eccezione di Pisa, lavoreranno per rinnovare la collaborazione tra enti, con l’obiettivo di garantire servizi e lavoratori. Abbiamo scelto di non fare polemica politica su queste scelte e puntiamo a ripartire il più velocemente possibile con un nuovo modello. Le prossime settimane saranno decisive e servirà l’impegno di tutti, con la piena disponibilità al confronto”.

Il consiglio comunale ha dato quindi mandato al sindaco Betti o a un suo delegato di votare favorevolmente per lo scioglimento del Consorzio Società della Salute Zona Pisana durante l’assemblea convocata per il prossimo 1 agosto. Ha inoltre sottolineato la necessità di procedere celermente all’attivazione della Conferenza Zonale dei Sindaci al fine di definire, anche sulla base dello studio di fattibilità della Fondazione Emanuela Zancan, il modello di gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Fonte: Comune di Cascina