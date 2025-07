Inaugurata una nuova area giochi a Fucecchio

Una nuova area gioco per una città sempre più vicina alle famiglie. L'amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo parco pubblico vicino all'ufficio postale, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si inserisce così nelle 30 aree gioco presenti sull'intero territorio comunale e dislocate tra il capoluogo e le frazioni.

Durante l'inaugurazione, avvenuta alla presenza della sindaca Emma Donnini e della responsabile del servizio biblioteca e cultura Lisa Sciagrà, è stato inoltre lanciato il concorso “Chi...Amiamo i nostri giardini” attraverso il quale sarà scelto il nome del nuovo parco.

“Sono felice di inaugurare questa area gioco dedicata alle famiglie, per una Fucecchio sempre più a prova di bambino - spiega la sindaca Emma Donnini -. Si tratta di opere di urbanizzazione eseguite con cura, a dimostrazione che in Toscana l'urbanistica viene fatta con attenzione ai servizi per i cittadini. E saranno proprio i bambini i grandi protagonisti, poiché starà a loro scegliere il nome del nuovo parco".

I bibliotecari della biblioteca comunale “Indro Montanelli” e della ludoteca “Albero Fatato” allestiranno una lista di nomi, tra i quali saranno poi i bambini e le bambine, durante le visite in biblioteca tra il 1° settembre e il 15 novembre, a scegliere quello da assegnare al nuovo parco. Una formula già collaudata, grazie alla quale sono stati scelti i nomi di altri parchi gioco come il parco “Pinocchio” in piazza Giani, l'area gioco “Cipì” presso i giardini Caduti di Nassiryia, il parco “Robin Hood” in piazza della Libertà, il parco “La gabbianella e il gatto” in piazza Samo, il parco “Tobia” in piazza Fratelli Cervi, il giardino “Klincus” in via Pistoiese e il giardino “Zanna Bianca” in via degli Aironi.

"Come è stato già fatto in passato - conclude la responsabile della biblioteca Lisa Sciagrà -, saranno i piccoli fucecchiesi a scegliere il nome da dare a questo spazio di gioco. I bibliotecari dell'Albero Fatato, la nostra sezione ragazzi, selezioneranno una rosa di nomi scelti tra i personaggi protagonisti dei libri per l’infanzia più amati dai bambini di oggi. Così, i piccoli frequentatori della biblioteca e gli studenti delle classi in visita avranno l'onore di scegliere il nome del nuovo parco dedicato ai loro giochi".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

