Jennifer Lopez si prende la maglia numero 10 della Carrarese

C'è un nuovo numero dieci per la Carrarese, di talento ne ha un bel po' anche se bisogna capire come si introdurrà nella tattica di mister Calabro. Si tratta di Jennifer Lopez, una delle artiste più conosciute al mondo.

Sta girando parecchio in queste ore uno scatto condiviso dal profilo ufficiale della Carrarese, società che milita in Serie B. Nella foto si vede Jennifer Lopez con la maglia numero dieci dei gialloblu, anche se in verità è la seconda divisa del 2025-26.

JLo è stata intercettata dall'ufficio stampa della Carrarese dopo il concerto di Lucca di pochi giorni fa e ha fatto delle foto con la maglietta a lei dedicata.

"Niente di che… solo Jennifer Lopez con la nostra maglia" ha scritto il profilo ufficiale del club, per un post che è stato commentato da tantissime persone e sta facendo letteralmente il giro del mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carrarese Calcio (@carraresecalcio)

