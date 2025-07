La Lega a Gambassi: "Iniziativa per far conoscere il Decreto Sicurezza"

Domani 29 luglio prende il via a cura del Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier, Marco Cordone che dal 2004 al 2019 è stato Consigliere comunale con funzioni di Capogruppo a Gambassi Terme (Fi), un'iniziativa per far conoscere meglio nei piccoli Comuni dell'Empolese Valdelsa ovvero Gambassi Terme e Montaione, il Decreto Sicurezza oggi convertito in legge. Decreto Sicurezza, voluto fortemente dalla Lega, che prevede più tutele per chi ci difende, più Sicurezza per i cittadini italiani e meno impunità per chi delinque. Per piccolo Comune si intende un Ente locale con un numero di abitanti uguale o Inferiore ai 5000. Quella intrapresa dalla Lega è un'iniziativa di un certo rilievo perché, in Toscana sono 119 i Comuni sotto i 5000 abitanti e 1.500.000 cittadini toscani vivono nei cosiddetti piccoli Comuni. L'iniziativa avrà luogo appunto domani martedì 29 luglio dalle ore 9,30 alle ore 13 ad un apposito gazebo ubicato nel capoluogo Gambassi presso il mercato settimanale di Piazza Di Vittorio. La cittadinanza è invitata. La sicurezza secondo la Lega non dovrebbe avere colori politici perché non c'è Libertà senza Sicurezza. Il Vicesegretario Cordone insieme ad altri Militanti del Carroccio sarà presente per tutta la durata della manifestazione.

Fonte: Lega Gambassi Terme