Magistratura Democratica Toscana: "Carcere di Sollicciano disumano"

Magistratura Democratica Toscana definisce il carcere di Sollicciano "disumano" e ne chiede la chiusura, denunciando condizioni di degrado immutate rispetto a quanto segnalato già quattro mesi fa con l'associazione Antigone.

La struttura presenta gravi criticità: umidità diffusa, area di salute mentale inagibile, mancanza di direttore di ruolo, carenza di agenti e medici, e una vita detentiva priva di prospettive rieducative, in violazione dei principi costituzionali.

Nonostante gli appelli rivolti al Ministero e alle istituzioni locali, nulla è cambiato. Il caldo estivo ha aggravato il sovraffollamento e aumentato i casi di disagio, autolesionismo e resistenza passiva.

Criticate le misure governative, come le celle prefabbricate o la libertà anticipata per chi ha un domicilio, inadeguate per una popolazione carceraria composta al 75% da stranieri spesso senza fissa dimora.