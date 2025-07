Pelù, Afterhours e Bandabardò a 'SoS Palestina!', concerto benefico per Medici senza Frontiere

Il 18 settembre si terrà all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze il concerto benefico S.o.s. Palestina!, ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a favore di Medici senza Frontiere, impegnata in Palestina. Tra gli artisti presenti: Pelù con Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, Afterhours, Bandabardò, Emma Nolde, Fast Animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco e Tre Allegri Ragazzi Morti. Altri nomi si aggiungeranno.

Pelù ha definito la situazione in Palestina come un "massacro/genocidio di popolazione civile", denunciando l’operato del governo israeliano e sottolineando l’urgenza degli aiuti. Tutti gli artisti si esibiranno gratuitamente, e il ricavato dei biglietti, disponibili da oggi su Ticketone, sarà devoluto a Medici senza Frontiere. Il manifesto del concerto è stato realizzato da Zerocalcare.