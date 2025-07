Pistoia tappa per i pellegrini che vanno al Giubileo a Roma

Questa settimana Pistoia è interessata da un significativo afflusso di pellegrini, in transito verso Roma per il Giubileo dei giovani 2025. Numerosi gruppi, provenienti da città come Padova, Reggio Emilia e Novellara, ma anche Santiago de Compostela, fanno tappa, quindi, nella "Santiago d’Italia" confermando il ruolo della città come punto di riferimento nei cammini di fede europei.

I primi arrivi si sono registrati già ieri, domenica 27 luglio, con l’accoglienza di una sessantina di pellegrini. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi gruppi; oltre cento persone sono attese per giovedì da Santiago de Compostela, una delle capitali spirituali dei cammini europei. Un passaggio che rafforza il ruolo di Pistoia come punto di raccordo simbolico tra i percorsi di fede del continente e la meta finale del pellegrinaggio giubilare, Roma.

In questo contesto, l’Amministrazione comunale ha accolto con favore la richiesta della Pastorale Giovanile della Diocesi di Pistoia e della Fondazione Homo Viator San Teobaldo di Vicenza, offrendo il proprio supporto: un gesto che conferma l’impegno della città nella valorizzazione dei cammini e nella promozione del turismo lento e sostenibile.

«Il passaggio di così tanti pellegrini, si tratta di oltre cinquecento – dichiara l’assessore al turismo e alle tradizioni Alessandro Sabella –, rappresenta un’occasione importante per la nostra città e per la valorizzazione della sua vocazione spirituale e culturale. I cammini sono un’opportunità di incontro, di riflessione, di apertura verso l’altro. Con piacere offriamo accoglienza e visibilità a un evento che attraversa le radici più autentiche di Pistoia. Il lavoro portato avanti in questi anni sul culto jacopeo sta dando i frutti sperati: l’obiettivo era proprio quello di restituire alla città il ruolo di tappa riconosciuta nei grandi itinerari di pellegrinaggio».

La scelta di Pistoia come tappa non è, quindi, casuale. Molti dei pellegrini in arrivo stanno percorrendo a piedi i cammini storici che attraversano il territorio comunale, come la Romea Strata, la Via di San Bartolomeo, la Francesca della Sambuca e la Romea Imperiale: itinerari che dal nord conducono verso Roma. A questi si affianca il Cammino di San Jacopo, che collega Firenze a Livorno, promosso da anni dalla città in connessione con il culto millenario dell’apostolo Giacomo e con la reliquia custodita nella Cattedrale di San Zeno.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

