Proposte Commissione UE per prossimo bilancio, Giani preoccupato: "Minato ruolo territori"

Lo scorso 16 e 17 luglio la Commissione europea ha pubblicato le sue proposte relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034, insieme alle proposte normative di accompagnamento. Le reazioni del Parlamento europeo (in particolare delle commissioni BUDG e REGI), del presidente del Comitato delle Regioni e di diversi stakeholder, associazioni e think tank sono state fortemente critiche su diversi aspetti fondamentali.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, anche in veste di vicepresidente con delega alle politiche di coesione della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM), ha voluto riflettere su queste proposte e sul modello europeo di sviluppo: “La forza dell'Europa risiede nella sua diversità, incarnata nel ricco mosaico delle sue regioni - ha detto Giani - Qualsiasi riforma deve rispettare questo fondamento per riuscire a costruire un'Unione Europea solida. L'obiettivo della politica di coesione, eredità visionaria di Jacques Delors, era quello di sfruttarne i punti di forza esaltando al contempo i valori comuni europei. Tuttavia, le attuali proposte relative al quadro finanziario pluriennale e ai piani regionali nazionali minano il ruolo dei territori, dando priorità alla “competitività” senza riflettere o valutare in maniera ponderata le specificità delle realtà territoriali. Chiediamo che l'approccio europeo alla competitività si allinei alla richiesta di Enrico Letta di rendere realtà la “libertà di rimanere” per i cittadini, basata su un approccio territoriale competitivo e coeso allo sviluppo economico” ha concluso Giani.

Tra i numerosi soggetti che hanno espresso le loro preoccupazioni, la rete europea CRPM ha lanciato l'allarme sul fatto che l'attuale proposta rappresenta un grave passo indietro in termini di struttura, governance multilivello, titolarità regionale, coesione territoriale e prevedibilità per i beneficiari, quali le regioni UE. Occorre avviare fin da subito un intenso e costruttivo confronto con le Istituzioni europee interessate al fine di modificare profondamente le proposte relative al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034.

Il presidente Giani ha assicurato che la Regione Toscana sarà in prima linea tramite il proprio ufficio di Bruxelles, assieme alle regioni europee che fanno parte della #CohesionAlliance e la rete CRPM, oltre che con le 149 regioni della EURegions4Cohesion per presentare documenti e partecipare al negoziato con l’obiettivo di migliorare sensibilmente le proposte relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034.

Fonte: Regione Toscana

