Un 19enne egiziano, coinvolto in una rapina avvenuta un anno fa a Lecce, è stato arrestato dalla polizia a Montecatini Terme (Pistoia). Insieme ad altri tre complici, già arrestati, aveva aggredito un passante per derubarlo e minacciato con cocci di bottiglia un uomo che tentava di inseguirli. Il giovane si è tradito presentando una pratica per il permesso di soggiorno tramite il “kit postale”, che ha permesso alla polizia di rintracciarlo. Ora si trova nel carcere di Pistoia.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: