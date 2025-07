Ricevimento del giovedì con il sindaco, i colloqui riprenderanno il 21 agosto

I colloqui del giovedì senza appuntamento con il primo cittadino di Empoli, Alessio Mantellassi, saranno sospesi per alcune settimane. Gli incontri non si terranno a partire da giovedì 31 luglio 2025, il sindaco Mantellassi riprenderà l’incontro con le cittadine e i cittadini da giovedì 21 agosto 2025, sempre in orario dalle 10 alle 12.

Il ricevimento libero è stata una pratica introdotta dal sindaco subito all’inizio del suo mandato consiliare e sta avendo un riscontro molto positivo da parte delle cittadine e dei cittadini perché anche se ‘breve’ l’ascolto delle persone è al centro.