Multato a Firenze un risciò turistico abusivo

In attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per il trasporto turistico in area Unesco, continuano i controlli della Polizia Municipale per il rispetto delle norme relative alle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di trasporto passeggeri effettuati da agenzie turistiche.

Venerdì pomeriggio gli agenti del Reparto Fortezza in servizio nell’area Unesco in via Roma hanno notato un risciò che stava trasportando due clienti per un tour turistico e lo hanno fermato per accertamenti.

Il conducente, un 54enne straniero, ha dichiarato di non essere in possesso della SCIA necessaria per svolgere l’attività di agenzia turistica ma di lavorare per un’altra persona, proprietaria del mezzo. Questa è stata contattata e dopo pochi minuti è arrivato sul posto. Si tratta di un 40enne connazionale del conducente. Anche neanche lui è risultato titolare di SCIA per lo svolgimento dell’attività di agenzia turistica. E non è stato in grado di mostrare alcun contratto di lavoro per il conducente che svolgeva l’attività per suo conto. Gli agenti hanno quindi sentito i passeggeri che hanno raccontato di aver concordato pochi minuti prima su strada con il conducente un giro turistico di 30 minuti al costo di 50 euro senza la richiesta di prenotazione con una agenzia turistica autorizzata.

Per il conducente e per il proprietario è scattato il verbale per avere svolto attività di agenzia turistica non essendo in possesso della prescritta SCIA (sanzione da 4.000 euro). Il risciò è stato posto sotto sequestro.

“Per l’Amministrazione la tutela del centro e la vivibilità nell’area Unesco sono una priorità. Con il nuovo regolamento per il trasporto turistico con i cosiddetti mezzi atipici, approvato dalla giunta e che mercoledì arriverà all’esame del consiglio comunale, la Polizia Municipale potrà contare su regole stringenti che agevoleranno i controlli. Intanto le verifiche per il rispetto delle norme in vigore vanno avanti grazie al grande lavoro quotidiano delle donne e degli uomini del corpo” commentano gli assessori alla Mobilità e Polizia Municipale Andrea Giorgio e al turismo Jacopo Vicini.

