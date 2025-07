San Miniato Ciclismo, la prima edizione "rende tutti soddisfatti"

Il primo trofeo "San Miniato Ciclismo" va in archivio tra gli applausi. Una bella mattinata baciata dal sole, quella di domenica 27 luglio, dove 120 atleti della categoria Esordienti si sono dati battaglia sportiva, con tanta partecipazione lungo il percorso.

"È andato tutto benissimo - racconta Alberto Carmignani, presidente di San Miniato Ciclismo - siamo veramente molto soddisfatti di questa prima edizione, che replicheremo sicuramente il prossimo anno. Ringrazio tutti gli intervenuti, con una menzione particolare per l'Avvocato Luca Menichetti e Federico Micheli, rispettivamente presidente e vice presidente del comitato regionale, presenti durante la manifestazione".

Gli atleti erano suddivisi in due gruppi: Edoardo Stefanini (Uc Coltano) si è aggiudicato la gara riservata agli Esordienti del primo anno, mentre Gabriele Leo (Cambike) ha tagliato per primo il traguardo tra i corridori del secondo anno.

La premiazione si è svolta presso i locali della Pneumatici e Revisioni srl, main sponsor del San Miniato Ciclismo, con ampio spazio ristoro a cura di Enomacelleria Lo Scalco. Adesso la società inizierà a lavorare al prossimo appuntamento. "Sabato 27 settembre - aggiunge Carmignani - organizzeremo la quattordicesima edizione del trofeo Pneumatici e Revisioni, un evento che sarà riservato ai giovanissimi".

Fonte: Ufficio stampa