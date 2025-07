Investimento da 3 milioni per rifare lo stadio della Carrarese

Sarà del tutto ristrutturato lo stadio dei Marmi di Carrara, la casa della Carrarese. Con un investimento da tre milioni l'impianto comunale subirà lavori di rifacimento. Il progetto ha ricevuto i pareri positivi di Coni, vigili del fuoco e Soprintendenza, ed è stato approvato dalla giunta comunale. Sarà possibile grazie alla collaborazione tra Comune, le società apuane Gemignani e Vanelli e Ingegner Giulio Faggioni, insieme alla Carrarese calcio.

Una prima fase d'intervento partirà a breve e prevedrà una nuova curva Nord da 2.400 posti, oltre a bar e servizi. Una seconda sarà alla fine della prossima annata di Serie B e si concentrerà sull'adeguamento del rettilineo della tribuna oltre a nuovi servizi e spogliatoi nella palazzina uffici.

Le risorse saranno messe a disposizione dalle società Gemignani e Vanelli e Ingegner Giulio Faggioni - che procederanno all'ampliamento e al restyling dello stadio -, nel quadro dell'articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi.

Così Serena Arrighi, sindaca di Carrara: "Siamo arrivati a una soluzione che ci permetterà non solo di adeguare lo stadio ai requisiti previsti dalla Serie B, ma anche di migliorarlo nel suo complesso in un'ottica di lungo periodo. Dopo i due milioni di euro della scorsa estate, anche quest'anno saranno investiti altri tre milioni sullo stadio dei Marmi. Come amministrazione avevamo già messo a bilancio le risorse necessarie all'ampliamento della capienza fino a 5.500 persone ma la soluzione che è stata individuata siamo convinti possa non solo velocizzare la realizzazione delle opere, ma ci permetterà di fare molto di più che adeguare solo un settore".

