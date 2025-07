Strage nazista Falzano, l'avvocatura dello Stato ricorre contro risarcimento eredi vittime

L'Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale civile di Arezzo che, il 20 gennaio scorso, aveva disposto un risarcimento di 3,7 milioni di euro agli eredi delle 17 vittime della strage nazista di Falzano di Cortona (27 giugno 1944). La giudice Cristina Colombo aveva definito l'eccidio un "crimine contro l'umanità", evidenziando "la ferocia" dei soldati tedeschi contro civili inermi. Per la strage, vi furono condanne all'ergastolo in Italia (2006-2007) e in Germania (2008) nei confronti degli ufficiali Herbert Stommel ed Ernst Schoengraber. Decisiva nei processi fu la testimonianza dell’unico sopravvissuto, Gino Massetti, scomparso a giugno a 95 anni.

