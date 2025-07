Studenti del Sacchetti in barca: successo per lo stage estivo alla Canottieri San Miniato

La Canottieri San Miniato ha organizzato uno stage estivo di canottaggio in accordo con l'Istituto Sacchetti. I 22 ragazze e ragazzi accompagnati dai professori Gianluca Battini e Simona Bianconi hanno partecipato ad una settimana di prove sia in barca che a terra. I ragazzi, divisi in due squadre "Leoni" e "Tigri", si sono affrontate nelle varie prove sia di remoergometro sia su prove in acqua usando i dragoni con 10 pagaiatori più il tamburino.

La settimana è stata vissuta dai giovani con molto entusiasmo, che insieme agli atleti della canottieri hanno potuto apprendere le caratteristiche delle barche da canottaggio e le barche da canoa velocità e da canoa polo.

Venerdì ultimo giorno si è tenuto una gara fra i due gruppi sul dragone, vinta dal gruppo dei "Leoni". A seguire una full immersion, tutti in canoa con tanti schizzi di acqua. Prima di salutarsi ai partecipanti è stato donato dalla canottieri un kit con maglietta, borraccia e portachiavi, oltre ad un piccolo rinfresco.

Soddisfatti i professori e le famiglie per questa esperienza e sperano di ripetere nel mese di settembre.

Fonte: Canottieri San Miniato ASD

