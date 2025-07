Tentano di derubare una turista ma i carabinieri vedono la scena: arrestate a Firenze

Stavano tentando di derubare una turista straniera nel centro di Firenze, quando sono state notate dai carabinieri. È successo nel pomeriggio di mercoledì 23 luglio quando i militari della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato una 18enne e una 22enne bulgare, ritenute responsabili del reato di tentato furto con destrezza in concorso. I carabinieri, che stavano transitando da via della Scala, hanno sorpreso le due che provavano ad asportare il contenuto dello zaino della turista, ignara di quanto stesse accadendo alle sue spalle. Dopo un tentativo di fuga, sono state bloccate e arrestate. Al termine del rito direttissimo celebrato questa mattina, l'autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti e applicato nei confronti delle due donne il divieto di dimora nel Comune di Firenze.

