"Tre per uno" chiude a Castelfiorentino la rassegna di Teatro "L'Ora d'Aria"

Tre uomini confinati tra le mura di una stanza cercano disperatamente una via d'uscita, mentre un’entità misteriosa li tiene in vita mettendoli alla prova. Una situazione che si trasforma per loro quasi in un'esperienza mistica, in grado di catapultare lo spettatore in un'atmosfera al cardiopalma. È questo il biglietto da visita dello spettacolo “Tre per uno”, un Atto Unico portato in scena dalla Compagnia “Gli Avanzati” di Lucca, che giovedì 31 luglio – ore 21.15 - concluderà la rassegna di teatro “L’Ora d’Aria”, ai giardini ex Arena (via XX settembre, ingresso gratuito)

Protagonisti, come dicevamo, tre uomini, che hanno ciascuno la propria vita e si pongono apparentemente obiettivi contrastanti, i quali cercano di individuare uno sbocco positivo da una situazione complicata, non tanto terreno, quanto spirituale. Nel frattempo, un essere misterioso compare ogni tanto mettendoli alla prova di fronte alla loro emblematica esistenza, nella quale ognuno di loro è costretto a chiamare in causa le proprie ideologie. In questa situazione, i personaggi saranno progressivamente indotti al dover compiere una scelta.

Lo spettacolo coinvolgerà il pubblico bombardandolo di interrogativi ai quali non verranno date immediate risposte, a meno che lo spettatore non sia disposto a scavare nel profondo della propria persona per trovarle, e capire la scelta migliore da fare per riuscire a vivere serenamente.. o sopravvivere, dipende dai punti di vista.

Interpretato da Federico Pucci, Eugenio Gaglio, Chiara Maccioni, Lorenzo Bonaccorsi (che ha curato anche la regia, oltre ad essere autore di questo atto unico), lo spettacolo “Tre per uno” ha ricevuto anche un Premio della Critica al 7° Festival degli Atti unici, Premio Antonio Orchi 2025 (Tolfa, Roma).

La Rassegna “L’Ora d’Aria” è promossa da TeatroCastello da un’idea di Palo Puccini (attore e regista teatrale prematuramente scomparso nel 2014) e gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino