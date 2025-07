Trovato alla stazione con notevole quantità di denaro, a casa aveva il crack: arrestato a Firenze

Un arresto e una denuncia per spaccio nella notte di sabato 26 luglio a Firenze. È successo durante un controllo dei carabinieri nell'area delle "scalette" della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, dove i militari si sono insospettiti per la presenza di un giovane già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che si sarebbe mostrato da subito restio al controllo dichiarandosi sprovvisto dei documenti, è stato portato senza difficoltà presso la Stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella dove è stato trovato in possesso di un'ingente somma di denaro.

Estesa l'attività di ricerca anche al domicilio, sono state rinvenute oltre a 17 dosi di crack pronte per lo smercio e l'occorrente alla preparazione della sostanza stupefacente, anche altri 2500 euro ritenuti provento di spaccio. Il giovane, 37enne senegalese, è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio che sarà celebrato stamani. Dovrà rispondere dello stesso reato anche un coetaneo, tunisino, che invece alla vista dei militari impegnati in un servizio nell'area dell'Arco di San Pierino ha tentato di allontanarsi. Prontamente raggiunto è stato sorpreso in possesso di 10 grammi di hashish e varie banconote di diversa valuta sintomo, come ricostruito dai carabinieri, di un'attività di spaccio rivolta anche a turisti stranieri presenti nel capoluogo. Denunciato è stato rilasciato.

