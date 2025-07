Rinnovata la collaborazione tra École Polytechnique e UniPi

L’Università di Pisa e l’École Polytechnique hanno rinnovato l’accordo per il programma di doppio titolo in Fisica, che consente agli studenti del prestigioso percorso francese “Ingénieur Polytechnicien” di completare il quarto anno di studi presso il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Ateneo pisano. Al termine del percorso, gli studenti ottengono sia il titolo francese dell’École Polytechnique che la laurea magistrale in Fisica dell’Università di Pisa.

La collaborazione istituzionale tra le due università è attiva dal 2011 e si è sviluppata nel tempo attraverso numerosi progetti scientifici e accademici congiunti. L’accordo sul doppio titolo, avviato nel 2016, rappresenta un esempio concreto di cooperazione europea nel campo dell’alta formazione.

Fondata nel 1794 come “École centrale des travaux publics” e successivamente militarizzata da Napoleone nel 1804, l’École Polytechnique – spesso indicata come “l’X” – è una delle più prestigiose grandi écoles francesi. L’istituto è noto per l’elevato livello della sua formazione in ingegneria, fisica e matematica, e ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione scientifica e tecnica della classe dirigente francese. Oggi l’École Polytechnique combina tradizione accademica, ricerca all’avanguardia e una forte proiezione internazionale.

“Conoscendo l’alto livello della formazione in fisica e matematica a l’X, ho sostenuto con convinzione questo accordo fin dall’inizio – dichiara il professor Francesco Califano, docente di Fisica all’Università di Pisa che ha seguito fin dall’inizio la progettazione del programma perché già coinvolto in collaborazioni scientifiche con il Laboratorio di Fisica dei Plasmi (LPP) dell’École Polytechnique – Il programma di doppio titolo permette agli studenti di confrontarsi con sistemi educativi e approcci didattici differenti. Per incoraggiare gli studenti a intraprendere questo percorso, ogni anno presento loro questa opportunità, che oltre al valore scientifico, offre anche la possibilità di conoscere un altro Paese e un’altra cultura”.

Mario Di Luca è stato uno dei primi studenti a conseguire il doppio titolo tra l’Università di Pisa e l’École Polytechnique. Dopo aver concluso la laurea triennale in Fisica a Pisa, ha deciso di proseguire gli studi all’estero e, nel 2018, ha partecipato al concorso di ammissione al programma francese. In quell’anno, la vittoria del Premio Nobel per la Fisica da parte del professor Gérard Mourou, docente di École Polytechnique, ha rappresentato per lui un’ulteriore motivazione.

Concluso il doppio titolo nel 2021, Di Luca ha proseguito il suo percorso accademico con un dottorato in Fisica presso l’EPFL di Losanna. Guardando alla sua esperienza internazionale, sottolinea come si sia svolta “nel quadro dei valori e dei modelli educativi dell’Unione Europea”, permettendogli di esplorare diversi approcci a uno stesso sapere, arricchendo così la propria prospettiva scientifica. “Avere la capacità di osservare lo stesso tema da punti di vista differenti”, conclude, “è una delle chiavi più importanti per le collaborazioni scientifiche internazionali di successo”.

