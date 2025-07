"Via Valdinievole Nord è una discarica": la segnalazione da Santa Maria a Monte

"Via Valdinievole Nord è una discarica a cielo aperto e non interviene nessuno". La segnalazione arriva da Santa Maria a Monte, al confine con il comune di Bientina. Un cittadino scrive riguardo a una serie di rifiuti abbandonati lungo la strada, in prossimità di una zona boschiva.

"Nonostante le varie segnalazioni da parte di noi cittadini ancora nessuno ha fatto niente. La situazione è insostenibile perché si trovano sacchi di immondizia lungo la strada, non solo sono un chiaro simbolo di degrado ma col caldo mandano anche fetore e sporcizia in giro" prosegue la segnalazione.

Geofor ha risposto al cittadino dicendo che si muoverà, dell'accaduto è stato avvisato anche il Comune di Santa Maria a Monte: "Speriamo che si possa mettere la parola fine a questa situazione spiacevole".