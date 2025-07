A Montespertoli il progetto MAGNETI: nuove opportunità per l’inclusione sociale

Dopo la vittoria del bando PR FSE+ Regione Toscana 2021-2027, il Comune di Montespertoli entra nel vivo del progetto MAGNETI, un’iniziativa che ha l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale, contrastare il degrado urbano e migliorare la sicurezza della comunità.

In queste settimane i tecnici del comune stanno lavorando alla stesura di un protocollo per l’istituzione del Tavolo dell’inclusione, che sarà operativo da settembre. Questo strumento sarà un vero e proprio amplificatore del progetto: servirà a individuare le criticità su cui intervenire, a coordinare le azioni e a monitorare l’andamento delle iniziative anche dopo la fine del progetto stesso. Parallelamente, verranno attivati sondaggi online rivolti alla cittadinanza per raccogliere opinioni e suggerimenti, così da rendere il percorso il più partecipato possibile.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ottenimento di questo finanziamento. Si tratta di un percorso che vuole mettere al centro i giovani e l’intera comunità – commenta l’assessora al sociale Ottavia Viti –. Oltre ad animare il paese con iniziative culturali e sportive, vogliamo sperimentare nuove modalità di presidio degli spazi pubblici e costruire reti solide che possano proseguire anche dopo la fine del finanziamento”.

La fase due, che inizierà subito dopo, costituirà il cuore operativo di MAGNETI. Al momento sono in fase di definizione le attività, ma l’ipotesi è quella di dare vita a iniziative all’aperto nei primi mesi. Successivamente, le attività si sposteranno anche in spazi al chiuso, in particolare presso la Biblioteca Comunale E. Balducci, che durante l’inverno sarà uno dei luoghi chiave per laboratori pratici e attività di presidio sociale.

MAGNETI rappresenta quindi un’occasione importante non solo per rivitalizzare i luoghi del paese con attività innovative, ma anche per costruire un sistema permanente di monitoraggio e coesione sociale, capace di rendere Montespertoli un luogo sempre più inclusivo.

