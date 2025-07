Al via a lavori per oltre un milione di euro a Palazzo Pitti

Via ai grandi lavori nei musei di Palazzo Pitti. Sono appena partiti poderosi interventi di restauro e riallestimento al primo piano della reggia, negli ambienti della Galleria Palatina e al se-condo, nella Galleria d’Arte Moderna: ingente il valore complessivo, su-periore al milione di euro.

In Palatina riguarderanno le sale del Quartiere del Volterrano - l’ala del museo che si apre sul Giardino di Boboli, destinata nel Seicento ad ospi-tare gli appartamenti della granduchessa Vittoria della Rovere e poi di altri membri della famiglia, fino a divenire, in seguito, parte integrante del nuovo museo - e le sale di Ulisse, dell’Educazione di Giove, quindi quelle di Giove, di Saturno, dell’Iliade.

Saranno operazioni a 360 gradi, che riguarderanno la manutenzione e il recupero di arredi lignei (i sontuosi tavoli con preziosi piani in marmo che decorano tutti gli ambienti, la spolveratura delle pareti affrescate e

degli stucchi, la pulitura dei lampadari antichi, la manutenzione dei di-pinti e il restauro delle stoffe che rivestono le pareti delle sale e di alcuni arazzi).

Al piano superiore, nella Galleria d’Arte Moderna, il progetto prevede il restauro del Salone del Fiorino e della vicina sala della Musica, dove sa-ranno spolverati e revisionati stucchi e affreschi.

Il vasto programma di interventi, avviato in questi giorni, andrà avanti fino a primavera 2026. I primi ambienti interessati: Sala di Berenice e Sala delle Allegorie nel Quartiere del Volterrano in Galleria Palatina, dove i parati sono già stati smontati dalle pareti per essere sottoposti ad aspi-razione e successivamente a pulitura, mentre i restauratori del legno sono già all’opera per restaurare tavoli, porte e finestre antiche decorate.

Fonte: Le Gallerie degli Uffizi