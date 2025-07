Al via la 2ª edizione del Corso di Avvicinamento allo Champagne: un viaggio tra i grandi terroir di Francia

L’Associazione Gemellaggi Montespertoli, in collaborazione con FISAR Empoli e con il patrocinio del Comune di Montespertoli, presenta la seconda edizione del Corso di Avvicinamento allo Champagne, dedicato alla scoperta del vino spumante più famoso al mondo e legato al gemellaggio con la città francese di Epernay.

La Champagne rappresenta uno dei territori simbolo dell’enologia internazionale, dove l’arte dell’assemblaggio si unisce all’identità territoriale dei vini, regalando un’ampia gamma di sfumature affascinanti. Il corso, articolato in quattro appuntamenti, condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti della produzione e dei diversi terroir, dalla Vallée de la Marne alla Côte des Blancs, fino alla Montagne de Reims e all’Aube, attraverso un percorso di approfondimento e degustazione guidata.

“Questa iniziativa rappresenta un bellissimo esempio di come il gemellaggio con Epernay possa trasformarsi in occasioni concrete di crescita culturale e sociale per la nostra comunità. Il Corso di Avvicinamento allo Champagne non è solo un percorso formativo sul vino più famoso al mondo, ma anche un modo per rafforzare i legami con i territori francesi che condividono con noi la passione per la qualità e le tradizioni enogastronomiche” dichiara l’Assessora con delega ai Gemellaggi e Tradizioni Popolari, Alessandra De Toffoli.

Sarà Bernardo Conticelli, Ambasciatore Italiano dello Champagne 2015, a guidare il pubblico in questo viaggio. Il primo incontro si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 21.30 al Centro per la Cultura del Vino “I Lecci” e sarà dedicato alla storia e agli elementi di conoscenza preliminare dello Champagne. A seguire, giovedì 6 novembre alle ore 19.00, la Cantina di Montalbino ospiterà una serata incentrata sulle tecniche di produzione e sugli stili e le tipologie di questa eccellenza francese. Giovedì 13 novembre alle ore 19.00 sarà la volta del Castello di Sonnino, dove si approfondiranno le zone di produzione e i diversi terroir. L’ultima serata si svolgerà giovedì 20 novembre alle ore 19.00 presso la Fattoria La Leccia e sarà dedicata ai “vini di riserva” con una degustazione alla cieca di cinque Champagne.

Ad eccezione della prima serata, gli appuntamenti prevedono una visita alla cantina alle ore 19.00, seguita da un’apericena alle ore 20.00 e dall’inizio del corso alle ore 21.30. Il corso è riservato a un massimo di 30 partecipanti e il costo di iscrizione è di 320 euro. (I soci di Vitamina M e Contrade Montespertoli possono usufruire di una quota agevolata di 280 euro). Nel prezzo sono compresi bicchieri, materiale didattico, iscrizione all’Associazione Gemellaggi, visite alle cantine e apericena nelle ultime tre serate.

Per informazioni è possibile contattare Daniele al numero 338 3118322, mentre le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.fisarempoli.it. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Montespertoli e con la collaborazione di La Sciabola sul Collo, Slow Food Empolese Valdelsa, Vitamina M, Castello Sonnino, Montalbino, Fara e La Leccia.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate