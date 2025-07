Aned Firenze piange la scomparsa di Mario Candotto

Anche Aned Firenze si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mario Candotto, deportato politico, sopravvissuto al lager nazista di Dachau, spentosi oggi all’età di 99 anni.

"Con lui scompare una delle ultime voci viventi della deportazione politica - afferma Lorenzo Tombelli, presidente ANED Firenze -. Arrestato dai fascisti nel 1944, quando aveva appena diciassette anni, fu consegnato alle autorità naziste e deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove conobbe la brutalità del sistema concentrazionario: fame, gelo, umiliazioni, lavori forzati, la morte accanto.

"Mario Candotto ha saputo trasformare il dolore e la sofferenza in impegno civile. La sua testimonianza è stata per decenni un punto di riferimento morale e storico, in particolare per le giovani generazioni, cui ha saputo trasmettere il senso profondo della libertà, della dignità umana e dell’antifascismo come fondamento della convivenza democratica".

"La sua voce, limpida e coerente, ci ha ricordato instancabilmente che ciò che è accaduto può tornare ad accadere, e che il dovere della memoria non è mai neutrale, ma implica sempre una scelta di campo: dalla parte della giustizia, della verità, dei diritti - prosegue -. Pochi mesi fa, in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di Dachau, Mario si era recato personalmente sul luogo della sua prigionia, per partecipare alla cerimonia ufficiale. In quell’occasione aveva voluto lanciare, ancora una volta, un messaggio di forte valore civile: un appello accorato alla pace, contro ogni guerra, contro ogni forma di odio e di violenza. Quelle parole, pronunciate lì dove l’umanità era stata calpestata, hanno rappresentato l’ultima, potente testimonianza della sua lunga vita spesa al servizio della memoria e della libertà.

"ANED Firenze - conclude Tombelli - lo ricorda con affetto, gratitudine e ammirazione. La sua memoria continuerà a vivere nel nostro impegno quotidiano contro ogni forma di negazionismo e di odio, nella difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione".