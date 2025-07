"Biblioteca di Castelfranco più accessibile": incontro tra promotori, sindaco e assessore

A seguito della raccolta di oltre 1000 firme di cittadini castelfranchesi nell’ambito della petizione popolare “Per una Biblioteca Comunale più aperta e accessibile", depositate presso l’ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco di Sotto nel mese di giungo 2025, su richiesta dei promotori della petizione popolare, si è svolto lunedì 14 luglio un incontro con il Sindaco Mini e l’Assessore alla cultura Sgueo, con la presenza anche della Responsabile Amministrativa.

I partecipanti all’incontro, in rappresentanza di tutto il gruppo dei promotori e dei cittadini firmatari, hanno nuovamente motivato le istanze alla base della petizione popolare, chiedendo il ripristino degli orari di apertura della Biblioteca in vigore fino al mese di giugno 2024, ovvero la riapertura nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì e il sabato mattina.

L'incontro è stato ampio e cordiale; il Sindaco ha riproposto la posizione dell'Amministrazione e motivato l'attuale apertura ridotta della biblioteca, quale scelta determinata dall’insufficienza di risorse finanziarie e di personale.

I rappresentanti della petizione hanno richiesto "una ottimizzazione delle risorse ad oggi disponibili, per venire incontro alle necessità dell'utenza, valutando i margini di una riorganizzazione degli orari del personale, oltre a forme di diversa gestione, in modo che un bene pubblico essenziale come quello della cultura sia reso nuovamente accessibile a tutti i cittadini".

Il Sindaco e l'Assessore hanno dichiarato la loro disponibilità a verificare la possibilità dell'apertura al sabato mattina e in un ulteriore pomeriggio, con restituzione al gruppo dei promotori in un prossimo incontro che si terrà a settembre 2025.

"Ci auguriamo che il lavoro dell’Amministrazione Comunale possa concretizzare l’obiettivo di riaprire al pubblico la biblioteca, soprattutto negli orari di maggiore afflusso dei giovani, dei ragazzi e delle famiglie, ovvero nelle fasce pomeridiane e il sabato mattina. Il gruppo dei promotori rimane in attesa della prossima convocazione da parte del Sindaco e della Giunta" si legge nel documento a firma di Manuela Cupidi, Marco Volpi, Paola Cupidi, Patrizia Tamburini, Ilaria Falaschi e Barbara Ricci.

