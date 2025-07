Bilancio di previsione a Pontedera: approvati gli assestamenti

Il Consiglio Comunale di Pontedera oggi ha approvato (con 10 voti favorevoli e 4 contrari ) una variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per il triennio 2025 - 2027.

"Nella deliberazione - ha spiegato l'assessora Sonia Luca nel suo intervento introduttivo nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli - si attesta la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Si tratta - ha aggiunto - di un momento fondamentale in cui l'Amministrazione conferma la propria responsabilità nel garantire una gestione economica solida, trasparente e lungimirante. Prima della proposta di variazione sono state infatti adottate due misure fondamentali che testimoniano la cura verso l'equilibrio finanziario: in primo luogo è stato interamente ripianato il disavanzo derivante dal maggior accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in secondo luogo è stata liberata la quota vincolata dal fondo contenzioso, rimuovendo il vincolo finanziario originariamente previsto per coprire un potenziale onere che non si è concretizzato".

Scendendo nel dettaglio la manovra di variazione prevede, sulle spese correnti, la destinazione di somme per opere straordinarie nei servizi cimiteriali ( 12mila euro ), interventi culturali ( 73mila euro ), maggiori risorse sull'emergenza abitativa ( 50mila ), servizi sociali associati, manutenzioni ( 52mila euro ) e verde pubblico ( 60mila euro ), integralmente coperte da risorse disponibili. "Analogamente gli interventi in conto capitale - ha spiegato ancora l'assessora comunale al bilancio Sonia Luca - che sono 150mila euro per la viabilità e 80mila euro per manutenzione strade, anche vicinali, trovano piena copertura grazie agli oneri di urbanizzazione".

"Si prevede inoltre l'utilizzo dell'avanzo derivante dal risultato di amministrazione 2024 per un importo di 330mila euro, vincolato a precise finalità: manutenzione degli impianti sportivi, immobili culturali, biblioteca, adeguamento antincendio nei plessi scolastici e interventi viari e di sicurezza nei cimiteri. Anche questa operazione è pienamente coerente con le disposizioni normative ed è finanziata per intero da risorse vincolate. Infine si impiega un avanzo derivante da sanzioni al codice della strada pari a 18mila euro, destinato al miglioramento della segnaletica urbana".

"Il percorso di programmazione per il periodo 2025 - 2027 è stato realizzato con rigore e chiarezza e tutte le previsioni di bilancio presentano coperture coerenti e attendibili - ha concluso l'assessora Luca - il provvedimento approvato oggi va oltre l'adempimento formale ed è un atto politico concreto che mantiene il pareggio di bilancio, tutela la salvaguardia finanziaria dell'Ente, sostiene i servizi culturali, sociali e infrastrutturali in modo mirato e responsabile. In questa prospettiva sottolineo la coerenza tra progettualità e copertura finanziaria, attenzione al territorio e trasparenza verso i cittadini".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

