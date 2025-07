Comune di Castelfiorentino: attivata la nuova fognatura nelle vie Bocci e Pavese

Sono terminati nei giorni scorsi i due lavori di estensione fognaria avviati lo scorso marzo da Acque nel comune di Castelfiorentino. Una duplice operazione, promossa in sinergia con l’amministrazione comunale, dal valore di 410mila euro. Obiettivo, raggiunto, quello di eliminare due scarichi presenti in ambiente, indirizzando i reflui civili al trattamento depurativo. Sebbene siano ancora da completare alcune opere accessorie (da realizzare nelle prossime settimane) e gli interventi per la mitigazione dell’impatto visivo delle infrastrutture sulle aree circostanti, il sistema è già regolarmente in funzione.

Le attività, progettate da Ingegnerie Toscane, hanno interessato due scarichi posizionati sulle sponde opposte del fiume Elsa. Il primo si trovava in via Bocci, dove sono stati realizzati un collettore fognario in pressione (circa 90 metri di tubazioni) e una stazione di sollevamento collocata all’angolo con via Ballerini. Grazie a questo impianto, i reflui vengono convogliati verso la rete esistente di via Chianesi. Il secondo intervento ha riguardato lo scarico in via Pavese, dal lato opposto dell’Elsa, dove sono state posati circa 200 metri di nuove condotte a gravità, intercettando le acque reflue e indirizzandole verso la rete fognaria di via Battisti, all’incrocio con via Don Minzoni. Entrambe le opere sono state eseguite con l’impiego di tecnologie avanzate e materiali ad alta resistenza, a garanzia della durabilità e della sostenibilità degli impianti. “Si tratta di un passo concreto - sottolinea il presidente di Acque, Simone Millozzi - verso una maggiore sostenibilità del servizio e una migliore qualità della vita per i cittadini. Grazie all’attivazione delle nuove infrastrutture i reflui vengono ora convogliati al depuratore di Cambiano, contribuendo in modo concreto alla riduzione dell’impatto ambientale sul territorio”.

Nel frattempo, ha preso il via un importante intervento per l’ammodernamento della rete idrica a Case Nuove, più precisamente in via Barbieri, dove è in corso la sostituzione di un consistente tratto di acquedotto: operazione dal valore di 900mila euro, che porterà ad un sensibile miglioramento del servizio, nonché ad una efficace azione di contrasto alle perdite. Le attività, che coinvolgeranno anche un breve tratto di via Maremmana, prevedono la sostituzione delle condotte principali - 1.600 metri complessivi - e il rifacimento degli allacci d’utenza. I benefici attesi sono molteplici: grazie all’uso di tubazioni in ghisa sferoidale, sarà possibile ridurre sensibilmente il rischio di perdite e guasti, mentre il diametro maggiore delle condotte contribuirà a migliorare il servizio in termini di portata e continuità. Il termine dei lavori è fissato per fine anno. In seguito, trascorso il tempo necessario all’assestamento delle opere nel terreno, sarà garantito il completo ripristino del manto stradale.

“Parliamo di tre importanti interventi, di grande valore per il territorio - commenta Federico Nunziata, assessore comunale all’Ambiente e alle Manutenzioni - con un duplice obiettivo: il miglioramento ambientale grazie all’eliminazione di due scarichi diretti nel fiume Elsa, e il potenziamento del servizio. Ulteriori significativi investimenti sono già previsti per il prossimo anno, sia sull’acquedotto che sul sistema fognario di Castelnuovo. Inoltre è allo studio un sistema innovativo che mira a regolarizzare il flusso idrico, riducendo così le rotture causate dai cosiddetti “colpi di ariete”, fenomeno che si verifica con maggiore frequenza durante l’estate”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa