Contributi messa in sicurezza edifici e territorio, FI San Miniato: "Grande opportunità che va colta"

Abbiamo appreso dai nostri organi di partito che il Ministero dell'Interno in data 14 luglio ha emesso un decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale con cui sono definite le modalità di presentazione dell'istanza da utilizzare da parte dei comuni per richieste di contributi per le annualità 2026-27-28 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Dal 22 luglio è possibile compilare la richiesta su appositi modelli allegati al decreto e presentarle entro le ore 24 del 15 settembre 2025 in modalità telematica. Per i comuni come il nostro, con popolazione superiore a 25.000 abitanti il limite massimo è di 5 milioni. Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti per opere pubbliche relative messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Messa in sicurezza ed efficientamento energetico soprattutto delle scuole.

È una grande opportunità che merita di essere verificata e colta per il nostro territorio, ripensando a quanto accaduto a Balconevisi, alla frana del cencione o al ponte d’Isola. Invitiamo la giunta a valutare questa opportunità visto che siamo sempre alla ricerca e in attesa di finanziamenti che verranno.

Paolo Vallini, Capogruppo Forza Italia San Miniato

Notizie correlate