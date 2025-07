Controlli nel Pisano: 48enne fermato senza partente, un 55enne ne aveva una falsa

Proseguono con intensità i controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato. Nella giornata di ieri, a Lajatico, i militari hanno fermato un uomo di 55 anni di origine georgiana alla guida di un’auto. Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha esibito una patente straniera che ha immediatamente destato sospetti. Gli approfondimenti eseguiti dai Carabinieri hanno confermato i dubbi: il documento era falso.

Il conducente è stato quindi accompagnato in caserma e denunciato all’Autorità Giudiziaria per falsità commessa da privato. Contestualmente è stato anche sanzionato per guida senza patente, risultata mai conseguita. La patente contraffatta è stata sequestrata per perizia tecnica e l’auto sottoposta a fermo amministrativo, affidata a un deposito convenzionato.

Un secondo intervento ha avuto luogo a Montopoli in Val d’Arno, dove i carabinieri di Pisa hanno fermato un 48enne alla guida della propria vettura. Anche in questo caso è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente e che era già stato sanzionato nel dicembre 2023 per la stessa violazione.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia per reiterazione nella guida senza patente. Il veicolo è stato sequestrato e affidato a una carrozzeria convenzionata per la confisca.

Notizie correlate