Convocato il Consiglio Comunale di Montespertoli per giovedì 31 luglio

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 31 luglio, alle ore 18:00, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1. Durante la prima parte della seduta verranno approvati i verbali della seduta precedente e saranno discusse le controdeduzioni alle osservazioni sul Piano Operativo Comunale adottato il 27 febbraio 2025.

La seduta riprenderà alle ore 21:00 per affrontare, tra gli altri, i seguenti punti:

3. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

4. Secondo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 dell’amministrazione Comune di Montespertoli;

5. Sistema museale "Museo Diffuso Empolese Valdelsa" convenzione fra i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci. Approvazione della nuova convenzione e del regolamento per il periodo 2025-2030;

6. Cultura. Istituzione comitato relativo alla promozione della Mostra del Chianti;

7. Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia zona Empolese Valdelsa a seguito dell'accoglimento delle modifiche intervenute con l'approvazione del D.p.g.r. 39/r 2023;

8. Emergenza meteo 14-15 marzo 2025 lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza di Via Montelupo colpita da evento franoso attivatosi il 15 marzo. Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. - Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 comma 3 e ex art. 194 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 267/2000;

9. Art. 193 del d.lgs. 267/2000 e art. 78 del Regolamento di contabilita': verifica del permanere degli equilibri e monitoraggio degli obiettivi del bilancio d'esercizio 2025;

10. Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000;

11. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 19/06/2025 avente ad oggetto "bilancio 2025/2027. Approvazione variazioni assunte con i poteri del consiglio comunale per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel".

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta tramite l'apposito canale YouTube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

