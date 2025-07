Da Castelfiorentino a Torre del Lago, i vincitori del Premio di Canto Lirico Umberto Borsò in concerto

Si rafforza il sodalizio tra l’Associazione “Amici della Lirica – Umberto Borsò” di Castelfiorentino e la “Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini” di Torre del Lago. Due dei vincitori del “Premio Internazionale di Canto Lirico Umberto Borsò”, che si è tenuto a Castelfiorentino nel mese di gennaio, si esibiranno infatti domenica 3 agosto (ore 21.00) nell’auditorium della Villa Museo Giacomo Puccini in un concerto dal titolo “O mia dimora umile”. Un programma musicale interamente pucciniano che trae spunto dai versi che la giovane Manon Lescault canta nell’omonima opera del Maestro.

Nel dettaglio, si esibiranno sul palco il soprano Antonella Granata, vincitrice del Primo Premio (del valore di 3.000 euro) ed il tenore portoricano David Soto Zambrana, vincitore del premio “Nuova voce per Puccini”. Ad essi si affiancherà il baritono Coreano Cesare Kwon, ospite della serata, e “scoperto” nel 2023 dall’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” nell’ambito di una prima audizione pubblica che costituì una sorta di prodromo o “prova generale” di quella che l’anno seguente sarebbe divenuta la prima edizione del Premio Borsò (quest’anno giunto alla seconda edizione). Ad accompagnare i cantanti al pianoforte sarà Nicoletta Cantini, pianista castellana e che fa parte del Direttivo dell’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”.

La serata – che gode del patrocinio del Comune di Viareggio e dal Comune di Castelfiorentino – è a ingresso libero. Durante il concerto saranno comunque raccolte offerte destinate alla copertura dei fondi necessari per il restauro filologico del giardino storico della Villa-Museo torrelaghese.

“È motivo di grande orgoglio – osservano la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - questa seconda e prestigiosa collaborazione con la Fondazione Simonetta Puccini che vede una delle più proficue associazioni di Castelfiorentino nel luogo dell'anima di Giacomo Puccini. Il successo del Premio Borsò, che ha visto la partecipazione di cantanti lirici provenienti da tutto il mondo e una giuria d'eccellenza e che si avvia alla sua terza edizione, lo conferma un grande investimento sulla nostra città, sotto il segno di quel mecenatismo culturale sul quale, come amministrazione, stiamo lavorando, per una Castelfiorentino Città degli artisti e terra di Cultura. Protagonismo giovanile e valorizzazione del talento per una ridefinizione dell'identità culturale castellana anche in funzione di un turismo nuovo, inteso come “frequentare costruendo la città”.

Come si ricorderà, il “Premio Internazionale di Canto Lirico Umberto Borsò”, in questa sua seconda edizione, ha visto consolidare ed aumentare i numeri a proprio attivo con la partecipazione di ben 110 giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo. La giuria composta da importanti nomi della scena musicale ne ha selezionati circa 50 nella fase eliminatoria, e tra questi i 14 finalisti che si sono contesi i ricchi premi in denaro messi a disposizione dall’Associazione (montepremi di circa 8.500 Euro) nel concerto finale aperto al pubblico.

L’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, dopo una ricca ed intensa stagione che l’ha vista tra le altre cose portare sulla scena del Teatro del Popolo l’opera lirica “L’Elisir d’Amore” lo scorso marzo, con un unanime successo di pubblico, si appresta ora a predisporre ed organizzare la terza edizione del “Premio Internazionale di Canto Lirico Umberto Borsò” che si terrà all’inizio del mese di febbraio 2026, con un ricco montepremi, molte possibilità artistiche per giovani premiati, e con il proposito di rafforzare ulteriormente la collaborazione con La fondazione “Simonetta Puccini per Giacomo Puccini”.

La Fondazione Simonetta Puccini, nata nel 2005 per volontà di Simonetta Puccini, unica nipote del Maestro, ha lo scopo di tenere viva e onorare la memoria di Giacomo Puccini attraverso la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale e artistico del Maestro, tra cui la tanto amata villa/museo sulle rive del lago di Massaciuccoli.

