Donata al Meyer un’apparecchiatura per le terapie contro i tumori

Un’associazione, assieme a due fondazioni ed altri sostenitori, ha deciso di donare all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze uno strumento d’avanguardia utile in alcune terapie contro il cancro del sangue che utilizzano le cellule del sistema immunitario, come le Car-t.

Per illustrare l’iniziativa è convocata per le 13 di mercoledì 30 luglio 2025 una conferenza stampa nella sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale toscana, in piazza del Duomo 10, a Firenze,

Interverranno il presidente della Toscana Eugenio Giani, il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria Meyer Paolo Morello Marchese, il presidente dell’associazione Girotondo per sempre Stefano Boccalini, la direttrice generale della Fondazione Fratini Claudia Baldini, Stefano Ermini per il Centro trasfusionale Meyer e Veronica Tintoti del reparto oncoematologia.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa