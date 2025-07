Estate di San Martino 2025, a vincere il contest per il manifesto è Irene Campinoti

Si intitola "Il mantello del soldato" ed è stata realizzata da Irene Campinoti l'opera vincitrice del contest "Un volto per il teatro amatoriale", il primo concorso di pittura organizzato dalla compagnia teatrale Four Red Roses di Castelfranco di Sotto e dalla Rete Intesa Teatro Amatoriale, in collaborazione con il Comune di San Miniato, a cui hanno partecipato ben 11 lavori. Sarà questa l'immagine che rappresenterà il manifesto della 28esima edizione dell'Estate di San Martino, in scena nel prossimo novembre nell'Auditorium San Martino a San Miniato.

Il dipinto (40x30 cm, tecnica acrilico) raffigura la leggenda di San Martino e raccoglie i simboli culturali della Città, come previsto dal bando. "Partendo dalla leggenda di San Martino, ho individuato i personaggi principali e gli elementi essenziali: il soldato, il povero, il cavallo e il mantello - spiega la Campinoti -. In tutte le bozze preparatorie ho sempre ambientato la storia nelle campagne di San Miniato; ma soltanto quando ho deciso di ingrandire il cavallo, rispetto al suo cavaliere, ho capito che il mio unico protagonista sarebbe stato il mantello. Non rosso come l'iconografia classica, ma giallo/oro come la luce che squarcia il cielo scuro, a simboleggiare la sconfitta delle tenebre, facendo tornare, seppur per un breve momento, l'estate".

A premiarla sono stati il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l'assessore alla cultura Matteo Squicciarini, il pittore Luca Macchi che, per oltre un quarto di secolo ha firmato i manifesti della rassegna, e la presidente del gruppo teatrale Four Red Roses Lucia Pucci, che hanno costituito la giuria del premio.

"Sin dall'origine dell'Estate di San Martino, l'opera d'arte che ne costituiva il manifesto veniva realizzata da Dilvo Lotti prima e da Luca Macchi poi, due grandissimi maestri del territorio di San Miniato che, con la loro capacità artistica hanno contribuito a rendere grande questa rassegna teatrale - commenta l'assessore alla cultura del Comune di San Miniato, Matteo Squicciarini -. Questo contest nasce da un'idea condivisa proprio con Luca Macchi, per dare spazio ai nuovi artisti e alle nuove artiste dei comuni della Rete Intesa Teatro Amatoriale, con l'intento di creare un cenacolo di artisti locali affezionati alle attività culturali del territorio che possano portare avanti la tradizione di illustrare e accompagnare manifestazioni come questa. Abbiamo avuto una buona partecipazione a questa prima edizione organizzata dalla compagnia Four Red Roses, con opere provenienti da tutti i territori della Rete, ciascuna contenente i principi della rassegna: San Miniato Città del teatro, i simboli cittadini e la tradizione. Complimenti a Irene Campinoti che si è aggiudicata la vittoria di questa prima edizione, suo sarà il manifesto della 28esima rassegna, mentre le altre opere saranno esposte per tutta la settimana del festival all'interno dell'Auditorium di San Martino".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

