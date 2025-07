Ex area Lebole, nuova proprietà: nel futuro c'è Prada

Un nuovo capitolo si apre per l’area dell’ex Lebole ad Arezzo. A partire da oggi, i 15 ettari che un tempo ospitavano lo storico stabilimento tessile cambiano ufficialmente proprietario: la cessione è stata formalizzata con la sottoscrizione dell’atto notarile che sancisce il passaggio dalla società della famiglia Carrara di Pistoia alla Olmo srl, controllata da Peschiera srl, riconducibile all’imprenditore Patrizio Bertelli, co-fondatore e presidente del gruppo Prada.

Le future destinazioni dell’area non sono ancora state comunicate ufficialmente. Tuttavia, fonti vicine all’operazione parlano di un progetto di trasformazione ambizioso e di alta qualità, che potrebbe rifarsi al modello già sperimentato con successo a Valvigna, dove l'headquarter di Prada si distingue per la forte sinergia tra architettura e paesaggio. Un ritorno ideale alla vocazione originaria dell’area, nata come distretto produttivo del settore moda.

Una parte significativa del terreno potrebbe essere dedicata a spazi verdi fruibili dalla cittadinanza, secondo le prime ipotesi. Resterebbe inoltre in vigore l'accordo già siglato con il Comune di Arezzo per gli aspetti legati alla viabilità, in particolare per il collegamento con la tangenziale.

Il futuro dell’ex Lebole si preannuncia dunque come un importante intervento di rigenerazione urbana, capace di coniugare memoria storica, innovazione e apertura alla città.