Fiera di Vinci, aperto fino a tardi il Museo Leonardiano

In occasione dell’ultima serata della Fiera di Vinci, mercoledì 30 luglio il Museo Leonardiano sarà aperto al pubblico nelle sedi del Castello e di Palazzina Uzielli fino alle 23.30.

I residenti del Comune di Vinci potranno visitare le due sedi entrando gratuitamente, esibendo però un documento di identità.

La torre del Castello sarà invece chiusa al pubblico durante tutta la giornata di mercoledì 30 luglio, per consentire l’allestimento del tradizionale Volo di Cecco Santi, in programma dopo il corteo storico che partirà da Via Giovanni XXIII alle 20.30.

Dopo la rievocazione storica, via anche allo spettacolo pirotecnico.

