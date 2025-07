Fiera ed eventi, il Pd replica a VinciAmo: "Calendario inviato a tutti i consiglieri comunali"

In merito alle affermazioni del gruppo consiliare di opposizione VinciAmo, il Partito Democratico di Vinci respinge con fermezza le accuse di esclusione e scarsa trasparenza riguardo alla presentazione della Fiera di Vinci e alla gestione della programmazione degli eventi cittadini. La Vicesindaca Daniela Fioravanti, con delega all’associazionismo e al coordinamento eventi e manifestazioni, dichiara: "Grazie al bando eventi, abbiamo realizzato il calendario degli eventi organizzati dalle associazioni per l’intero anno 2025. Da un lavoro immenso da parte, in primis, delle associazioni, alle quali va il ringraziamento più grande, è stato stilato il suddetto calendario, in cui è inserita anche la Fiera di Vinci, e che è stato inoltrato a mezzo mail a gennaio 2025 a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione.

Ricordo inoltre che il calendario completo è consultabile fin da gennaio sul sito Visit Vinci, grazie a un importante lavoro svolto dalle associazioni e dal nuovo Ufficio Unico degli Eventi".

Tutti gli eventi vengono poi pubblicati, di settimana in settimana, sul sito del Comune di Vinci, oltre che su tutti i canali social, WhatsApp e Telegram. Per i soli eventi istituzionali, anche se già inseriti nel calendario, viene inoltrato un invito personale via mail a tutti i consiglieri comunali. Alla luce di tutto questo, non è comprensibile quanto contestato dal gruppo di centrodestra. La Fiera di Vinci è un evento organizzato prevalentemente dalle associazioni locali ed è inserita nel calendario, per cui il suo svolgimento è conosciuto dal gruppo di centrodestra fin da gennaio 2025, oltre che pubblicizzato ampiamente su tutti i canali istituzionali. A scanso di futuri equivoci, l’Amministrazione Comunale di Vinci rinnova l’invito al gruppo di centrodestra a consultare il calendario eventi e a partecipare a tutte le manifestazioni in programma. La vostra presenza è oltremodo auspicabile e gradita".

Conclude la Capogruppo PD Cristina Bortolai: "Dispiace constatare che, ancora una volta, si preferisce costruire polemiche su iniziative pubbliche, partecipate e ampiamente comunicate, anziché cogliere le tante occasioni di collaborazione offerte. E non possiamo non notare come, tra chi oggi lamenta di essere stato escluso, ci sia anche qualcuno che in oltre un anno di mandato raramente ha partecipato persino alle commissioni consiliari. Le istituzioni si onorano con la presenza, non solo con le dichiarazioni. Da parte nostra la disponibilità al dialogo resta, ma va costruita con serietà e coerenza".

Fonte: Ufficio stampa