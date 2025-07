Furti in centro a Santa Croce, Confcommercio: "Situazione allarmante nelle ore notturne"

“La situazione è diventata allarmante, soprattutto nelle ore notturne e in particolare nell’ultimo anno. Occorrono interventi urgenti e misure concrete per garantire la sicurezza e tutelare gli imprenditori, che non possono più essere lasciati soli”.

È questo il commento del Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, dopo gli ultimi gravi episodi avvenuti a Santa Croce sull’Arno.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, infatti, si sono verificati due furti in pieno centro cittadino, prima in Piazza Matteotti ai danni di un ristorante, poi in Via Corridoni, dove è stata presa di mira una profumeria. Azioni rapide e violente che hanno lasciato danni economici e materiali significativi, oltre a un clima di forte preoccupazione tra i commercianti.

“Serve un rafforzamento concreto della presenza sul territorio, in particolare nelle ore notturne attraverso pattugliamenti mirati. Come Confcommercio siamo a disposizione per collaborare con le istituzioni, ma è necessario che chi ha la responsabilità della sicurezza pubblica raddoppi l’attenzione e faccia sentire la propria presenza” conclude Pieragnoli.

“La situazione è preoccupante, ci si sente poco tutelati. Non è possibile che, durante la notte, si viva nel terrore di nuove spaccate” afferma la Presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull'Arno Laura Bilanceri “È chiaro che trovare una soluzione definitiva non è semplice, ma bisogna mettersi nei panni di chi investe ogni giorno nel proprio lavoro, nelle proprie attività, contribuendo a tenere viva la città. Nell’ultimo anno la situazione è chiaramente peggiorata. Servono più controlli e strumenti concreti per monitorare il territorio”.

Sulla stessa linea il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “È inaccettabile che gli imprenditori debbano svegliarsi con la notizia di nuovi furti o danni ai propri locali. La situazione nelle ore notturne è diventata insostenibile. Parliamo di una serie di episodi che minano la fiducia e la serenità di chi ha investito in questa città. Non vogliamo trasmettere l’immagine di una città pericolosa, perché non è questo il caso, ma non possiamo nemmeno accettare che chi lavora sia continuamente nel mirino di chi delinque. Le imprese vanno tutelate e difese, non lasciate sole. In alcuni casi, purtroppo, ci sono attività che hanno deciso di dormire all’interno dei propri negozi per cercare di proteggere i locali da ulteriori danni o furti”.