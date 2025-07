Gattino randagio si incastra in un tubo: liberato dai vigili del fuoco, è stato adottato

Disavventura con lieto fine doppio per un gattino randagio che, dopo essere stato salvato dai vigili del fuoco, è stato anche adottato. La squadra di Pontassieve è intervenuta questa mattina a Pelago, in piazza Lorenzo Ghiberti, per salvare il cucciolo rimasto incastrato in un tubo di aerazione di una casa. Alle 8.10 sono iniziate le operazioni per liberare l'animale, che si trovava appunto infilato nella tubazione di sfiato di un vespaio. Dopo aver rotto parte del muro e tagliato la tubazione corrugata, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il gatto che era rimasto bloccato a testa in giù.

Afferrato e portato fuori dal buco, il micio è stato recuperato in buone condizioni di salute. Dulcis in fundo, dopo il salvataggio i vigili del fuoco hanno consegnato il gattino alla proprietaria dell'abitazione che lo ha portato per un controllo dal veterinario e ha deciso di tenerlo: e, in onore all'intervento durato circa due ore e mezzo e in ricordo di una giornata che anche lui non dimenticherà, è stato chiamato con il nome "Tubo".

