Gaza, approvata mozione a Montelupo che condanna Netanyahu e l'IDF

Non ci sono parole per descrivere quello che accade quotidianamente in Palestina, e gli sviluppi recenti non fanno che motivarci ancora di più a perseguire un cessate il fuoco e un quieto vivere tra i due popoli, quello palestinese e quello israeliano, andando contro con tutte le nostre forze alle visioni distorte, totalitaristiche, utilitaristiche e spietate del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Siamo convinti che solo facendo rete con tutti gli enti istituzionali, italiani, europei e internazionali, si possa arginare il fenomeno criminale che si è elevato negli ultimi anni a catastrofe umanitaria.

Per questo motivo, il gruppo consiliare “Noi, Montelupo” accoglie con profonda soddisfazione l’esito favorevole della votazione, avvenuta ieri sera, riguardo alla mozione, firmata anche dal gruppo Montelupo è partecipazione, che condanna ufficialmente la condotta criminale del Governo israeliano di Benjamin Netanyahu e delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nei confronti della popolazione della Striscia di Gaza e di tutti i territori illegalmente occupati. Questo risultato politico ci sprona senz’altro anche a continuare ad interagire con le altre forze politiche per far fronte comune davanti alla scelleratezza dei politici estremisti di quest’epoca.

Ringraziamo inoltre i colleghi del gruppo “Montelupo è Partecipazione” per aver condiviso col nostro consigliere comunale Gabriel Antonio Videtta l’idea della mozione.

Gruppo consiliare di maggioranza “Noi Montelupo”

